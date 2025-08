Priemyselná produkcia v Taliansku v júni vzrástla po májovom poklese

Rím 6. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku v júni 2025 medzimesačne vzrástla po májovom poklese. A viac, ako analytici očakávali. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa štatistík sa výkon priemyslu v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v júni zvýšil o 0,2 % oproti máju, keď medzimesačne klesol o 0,8 %. Analytici pritom odhadovali, že júnová produkcia stúpne len o 0,1 %.



Výroba polotovarov v júni medzimesačne vzrástla o 0,2 % a produkcia kapitálových tovarov a energií sa zvýšila zhodne o 0,1 %. Len výroba spotrebného tovaru klesla, a to o 0,9 %.



V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Taliansku po úprave o kalendárne vplyvy znížila o 0,9 % po poklese o 1 % v máji.



Na neupravenom základe sa pokles priemyselnej produkcie zmiernil na 0,9 % z 3,9 % v predchádzajúcom mesiaci.



Za celý 1. polrok sa priemyselná produkcia v Taliansku znížila o 1,1 %, uviedol ISTAT.



Talianska ekonomika v 2. štvrťroku nečakane klesla o 0,1 % v porovnaní s prvým štvrťrokom, ukázali predbežné údaje z minulého týždňa. To pravdepodobne odráža prvý vplyv amerických ciel a neistotu v globálnom obchode.



Vláda v apríli znížila svoj odhad hospodárskeho rastu pre rok 2025 na polovicu, čiže na 0,6 %, čo sa zhoduje s očakávaniami väčšiny analytikov.