Priemyselná produkcia v USA v decembri vzrástla viac, než sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Priemyselná produkcia v decembri stúpla o 0,4 % po novembrovom náraste o 0,4 % (revízia z +0,2 %), uviedla americká centrálna banka (Fed).

Washington 16. januára (TASR) - Priemyselná produkcia v USA na konci minulého roka nečakane výrazne vzrástla. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

K silnejšiemu než očakávanému výsledku prispel najmä sektor verejných služieb. Produkcia utilít v decembri vyskočila o 2,6 % po novembrovom poklese o 0,3 %. Produkcia spracovateľského sektora si polepšila o 0,2 % a produkcia v oblasti ťažby a dobývania klesla o 0,7 %.

V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v decembri vzrástla o 2 %. Produkcia spracovateľského priemyslu stúpla o 2 %, produkcia v oblasti ťažby a dobývania o 1,7 % a produkcia utilít o 2,3 %.
