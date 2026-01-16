< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v USA v decembri vzrástla viac, než sa čakalo
Autor TASR
Washington 16. januára (TASR) - Priemyselná produkcia v USA na konci minulého roka nečakane výrazne vzrástla. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Priemyselná produkcia v decembri stúpla o 0,4 % po novembrovom náraste o 0,4 % (revízia z +0,2 %), uviedla americká centrálna banka (Fed). Analytici počítali so zvýšením len o 0,1 %.
K silnejšiemu než očakávanému výsledku prispel najmä sektor verejných služieb. Produkcia utilít v decembri vyskočila o 2,6 % po novembrovom poklese o 0,3 %. Produkcia spracovateľského sektora si polepšila o 0,2 % a produkcia v oblasti ťažby a dobývania klesla o 0,7 %.
V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v decembri vzrástla o 2 %. Produkcia spracovateľského priemyslu stúpla o 2 %, produkcia v oblasti ťažby a dobývania o 1,7 % a produkcia utilít o 2,3 %.
