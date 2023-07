Washington 18. júla (TASR) - Priemyselná produkcia v USA v júni prekvapujúco klesla, už druhý mesiac po sebe. Prispelo k tomu zníženie výroby vo všetkých kľúčových odvetviach. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Podľa údajov, ktoré v utorok zverejnila centrálna banka Fed, sa celková produkcia amerického priemyslu v júni 2023 znížila o 0,5 % po tom, ako v máji po revízii klesla tiež o 0,5 %.



Ekonómovia pritom očakávali, že produkcia amerického priemyslu zostane v júni nezmenená po pôvodnom znížení o 0,2 % v máji.



Údaje Fed ďalej ukázali, že produkcia vo výrobnom sektore sa v júni znížila o 0,3 %, pričom produkcia motorových vozidiel minulý mesiac klesla o 3 % po náraste o 0,8 % v máji, produkcia tovarov dlhodobej spotreby sa znížila o 0,1 %, zatiaľ čo výroba tovarov krátkodobej spotreby klesla o 0,6 %. Aj produkcia v ťažobnom sektore v júni klesla, a to o 0,2 %, a produkcia elektriny sa prepadla o 2,6 %.



Napriek poklesu priemyslu v máji a júni sa celková priemyselná produkcia v 2. štvrťroku medziročne zvýšila o 0,7 %, uviedol Fed, podľa ktorého produkcia vo výrobnom sektore stúpla o 1,5 % po tom, ako v období od januára do marca klesla o 0,2 %.



Produkciu priemyslu, ktorý predstavuje 11,1 % výkonu americkej ekonomiky, brzdí od marca 2022 agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnej banky Fed, najrýchlejšie za viac ako 40 rokov. Okrem toho sa výdavky domácností presúvajú na služby, preč od tovarov, ktoré sa zvyčajne kupujú na úver.



Fed minulý mesiac naznačil, že tento rok budú potrebné ďalšie dve zvýšenia úrokov o štvrť percentuálneho bodu, pričom prvé z nich by mohlo prísť už na budúci týždeň.