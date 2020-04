Washington 15. apríla (TASR) - Priemyselná produkcia v USA v marci klesla najprudšie za vyše 70 rokov. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá narušila dodávateľské reťazce.



Priemyselná produkcia v marci padla o 5,4 % po náraste o 0,5 % vo februári, uviedla americká centrálna banka (Fed). To bol jej najprudší pokles od januára 1946. Ekonómovia počítali so znížením len o 4 %.



Produkcia výrobného sektora padla o 6,3 % po znížení o 0,1 % vo februári. Ekonómovia očakávali len -3,2 %. To bol jej najvýraznejší pokles od februára 1946. Väčšina odvetví zaznamenala kontrakciu, pričom najprudšie sa znížila výroba áut a autodielcov.



Produkcia utilít v marci klesla o 3,9 % po náraste o 7 % vo februári a produkcia v oblasti ťažby a dobývania sa znížila o 2 % (vo februári: -1,3 %).



Využitie kapacít v priemyselnom sektore v marci kleslo na 72,7 % zo 77 % v predchádzajúcom mesiaci. Využitie kapacít vo výrobnom sektore padlo na 70,3 % zo 75 %.