< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v USA v novembri vzrástla
Federálny rezervný systém (Fed) uviedol, že priemyselná produkcia v Spojených štátoch vzrástla v novembri o 0,2 % po októbrovom poklese o 0,1 %.
Autor TASR
Washington 23. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Spojených štátoch sa v novembri vrátila k rastu, pričom tempo rastu prekonalo očakávania. Údaje, ktoré v utorok zverejnila americká centrálna banka, priniesol portál RTTNews.
Federálny rezervný systém (Fed) uviedol, že priemyselná produkcia v Spojených štátoch vzrástla v novembri o 0,2 % po októbrovom poklese o 0,1 %. Ekonómovia očakávali, že sa vráti k rastu, predpokladali však, že bude miernejší a dosiahne 0,1 %.
K výraznejšiemu rastu produkcie v americkom priemysle prispel najmä banský sektor. V rámci neho produkcia vzrástla o 1,7 %. Na porovnanie, v októbri o 0,8 % klesla. Naopak, produkcia v oblasti verejnoprospešných podnikov sa znížila o 0,4 % po októbrovom raste na úrovni 2,6 %.
Čo sa týka výrobného sektora, produkcia sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom takmer nemenila. V októbri zaznamenala oproti septembru pokles o 0,4 %.
Federálny rezervný systém (Fed) uviedol, že priemyselná produkcia v Spojených štátoch vzrástla v novembri o 0,2 % po októbrovom poklese o 0,1 %. Ekonómovia očakávali, že sa vráti k rastu, predpokladali však, že bude miernejší a dosiahne 0,1 %.
K výraznejšiemu rastu produkcie v americkom priemysle prispel najmä banský sektor. V rámci neho produkcia vzrástla o 1,7 %. Na porovnanie, v októbri o 0,8 % klesla. Naopak, produkcia v oblasti verejnoprospešných podnikov sa znížila o 0,4 % po októbrovom raste na úrovni 2,6 %.
Čo sa týka výrobného sektora, produkcia sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom takmer nemenila. V októbri zaznamenala oproti septembru pokles o 0,4 %.