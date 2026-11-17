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Priemyselná produkcia v USA v októbri nečakane klesla
Bez započítania motorových vozidiel a komponentov produkcia v americkej výrobe o 0,1 % klesla.
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) - Po septembrovom návrate k rastu zaznamenala priemyselná produkcia v USA minulý mesiac nečakaný pokles. Údaje americkej centrálnej banky (Fed) zverejnené v utorok priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Fed oznámil, že produkcia v americkom priemysle klesla v októbri oproti septembru o 0,4 %. V septembri sa po augustovom poklese vrátila k rastu, ktorý dosiahol 0,7 %. Ekonómovia síce predpokladali, že vývoj v októbri nebude taký pozitívny ako v predchádzajúcom mesiaci, očakávali však, že produkcia sa naďalej udrží v raste. Ten odhadovali na úrovni 0,1 %.
Produkcia vo výrobnom sektore síce vzrástla o 0,3 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v septembri, pod to sa však podpísala najmä výroba v automobilovom sektore. Bez započítania motorových vozidiel a komponentov produkcia v americkej výrobe o 0,1 % klesla.
Z jednotlivých sektorov však najprudšie klesla produkcia v oblasti utilít. Pokles dosiahol 4,3 % po 4,4-percentnom raste v septembri. Klesla aj produkcia v ťažobnom sektore, a to o 0,8 %.
Fed oznámil, že produkcia v americkom priemysle klesla v októbri oproti septembru o 0,4 %. V septembri sa po augustovom poklese vrátila k rastu, ktorý dosiahol 0,7 %. Ekonómovia síce predpokladali, že vývoj v októbri nebude taký pozitívny ako v predchádzajúcom mesiaci, očakávali však, že produkcia sa naďalej udrží v raste. Ten odhadovali na úrovni 0,1 %.
Produkcia vo výrobnom sektore síce vzrástla o 0,3 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v septembri, pod to sa však podpísala najmä výroba v automobilovom sektore. Bez započítania motorových vozidiel a komponentov produkcia v americkej výrobe o 0,1 % klesla.
Z jednotlivých sektorov však najprudšie klesla produkcia v oblasti utilít. Pokles dosiahol 4,3 % po 4,4-percentnom raste v septembri. Klesla aj produkcia v ťažobnom sektore, a to o 0,8 %.