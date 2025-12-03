Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Priemyselná produkcia v USA v septembri vzrástla o 0,1 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Ekonómovia očakávali, že priemyselná produkcia zostane v septembri na rovnakej úrovni ako v auguste.

Autor TASR
Washington 3. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia v USA v septembri mierne vzrástla. Prispelo k tomu najmä zvýšenie výroby elektriny. Ukázali to v stredu údaje Federálneho rezervného systému, ktoré boli uverejnené po dlhšom meškaní pre odstávku vlády. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Fed v stredu uviedol, že priemyselná produkcia sa v septembri 2025 mierne zvýšila, o 0,1 % po revidovanom poklese o 0,3 % v auguste.

Ekonómovia očakávali, že priemyselná produkcia zostane v septembri na rovnakej úrovni ako v auguste, keď podľa predbežných údajov mala medzimesačne vzrásť o 0,1 %. K septembrovému zvýšeniu priemyselnej produkcie prispela najmä výroba elektriny, ktorá vzrástla o 1,1 %.

Produkcia vo výrobnom sektore pritom v septembri stagnovala, aj keď sa produkcia tovarov dlhodobej spotreby mierne zvýšila o 0,1 %, ale produkcia tovarov krátkodobej spotreby klesla o 0,1 % a produkcia v ťažobnom priemysle stagnovala.

V porovnaní so septembrom 2024 sa priemyselná produkcia v USA zvýšila o 1,6 %, pričom produkcia vo výrobnom sektore vzrástla o 1,5 %, v ťažobnom priemysle o 2,8 % a výroba elektriny stúpla o 1,4 %.
