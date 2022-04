Priemyselná produkcia v USA vzrástla výraznejšie, než sa očakávalo

Washington 16. apríla (TASR) - Priemyselná produkcia v Spojených štátoch zaznamenala minulý mesiac dvojnásobne vyššie tempo rastu, než sa očakávalo, k čomu prispela najmä výroba áut a automobilových komponentov. Informoval o tom server RTTNews, ktorý sa odvolal na údaje americkej centrálnej banky (Fed).



Ako banka uviedla, priemyselná produkcia v Spojených štátoch vzrástla v marci oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,9 %. To je rovnaké tempo rastu ako vo februári, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor. Marcové údaje tak výrazne prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu na 0,4 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov rastu za február na úrovni 0,5 %.



Produkcia vo výrobnom sektore sa v marci zvýšila o 0,9 %. Podpísala sa pod to najmä výroba áut a autokomponentov, ktorá vyskočila o 7,8 %.



Produkcia v ťažobnom sektore sa zvýšila o 1,7 % a zrýchlila tak tempo rastu, keď v predchádzajúcom mesiaci rast dosiahol 1,3 %. Ešte k výraznejšej zmene došlo v prípade produkcie verejnoprospešných podnikov. Ako Fed informoval, zatiaľ čo vo februári produkcia v tejto oblasti klesla o 1 %, v marci sa o 0,4 % zvýšila.