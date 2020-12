Priemyselná produkcia vo Francúzsku pokračovala v stabilnom raste

Paríž 10. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia vo Francúzsku pokračovala v októbri v stabilnom raste. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje francúzskeho štatistického úradu.



Produkcia vo francúzskom priemysle vzrástla v októbri medzimesačne o 1,6 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci. Priemyselná produkcia sa tak zvýšila šiesty mesiac po sebe, pričom rast bol omnoho výraznejší, než predpokladali ekonómovia. Tí očakávali spomalenie na 0,4 %.



Rast produkcie vo výrobnom sektore sa výrazne spomalil. Zatiaľ čo v septembri dosiahol 2,3 %, v októbri to bolo iba 0,5 %. Na druhej strane sa zotavila produkcia v stavebnom sektore. Tam rast dosiahol 1,7 % po tom, ako v septembri stavebná produkcia o 8,3 % klesla.



V porovnaní s februárom, posledným mesiacom pred nástupom pandémie nového koronavírusu, zaznamenala priemyselná produkcia vo Francúzsku pokles o 3,6 %. V prípade produkcie vo výrobnom sektore pokles predstavoval 5 %.