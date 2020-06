Priemyselná produkcia vo Francúzsku v apríli klesla o vyše pätinu

Paríž 10. júna (TASR) - Priemyselná produkcia vo Francúzsku klesla v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o viac než pätinu, keď do výroby zasiahli karanténne opatrenia vlády s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu. Informoval o tom v stredu francúzsky štatistický úrad.



Priemyselná produkcia klesla v apríli medzimesačne o 20,1 % po tom, ako v marci pokles predstavoval 16,2 %. Rozsah poklesu je do veľkej miery v súlade s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s tým, že priemyselná výroba klesne v apríli o 20 %.



Najvýraznejšie sa produkcia znížila vo výrobnom sektore, a to o 21,9 %. Prudko klesla najmä produkcia dopravných zariadení, až o 47,5 %.



V porovnaní s vývojom vo februári, teda v mesiaci, ktorý predchádzal spusteniu karanténnych opatrení, sa celková priemyselná výroba v apríli znížila o 33,1 %. V rámci výrobného sektora pokles dosiahol 36,2 %.



Produkcia v ťažobnom sektore klesla v apríli medzimesačne o 11,2 % a v stavebníctve o 32,7 %.



Za tri mesiace od februára do konca apríla klesla priemyselná produkcia vo Francúzsku o 15,8 %. Vo výrobnom sektore sa produkcia znížila o 17,4 %.