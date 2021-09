Priemyselná produkcia vo Francúzsku spomalila v júli tempo rastu

Paríž 10. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia vo Francúzsku pokračovala v júli v raste, tempo rastu však dosiahlo iba polovičnú úroveň v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.



Priemyselná výroba vo Francúzsku vzrástla v júli medzimesačne o 0,3 %, zatiaľ čo v júni tempo rastu po revízii smerom nahor dosiahlo 0,6 %. Ekonómovia očakávali miernejšie spomalenie. Odhadovali, že rast priemyselnej produkcie dosiahne v júli 0,4 %.



Produkcia v kľúčovom výrobnom sektore sa zvýšila o 0,6 %. Aj v tomto prípade to predstavuje spomalenie rastu, keď v júni vzrástla o 1 %.



V porovnaní s februárom 2020, čo bol posledný mesiac pred nástupom pandémie nového koronavírusu a uzatváraním ekonomiky, priemyselná produkcia vo Francúzsku klesla v júli tohto roka o 4,8 %. Ešte výraznejší pokles zaznamenal výrobný sektor, a to na úrovni 5,5 %.