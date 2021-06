Priemyselná produkcia vo Francúzsku v apríli nečakane klesla

Paríž 10. júna (TASR) - Priemyselná produkcia vo Francúzsku zaznamenala v apríli nečakaný pokles. Podpísal sa pod to najmä vývoj vo výrobnom sektore. Uviedol to vo štvrtok francúzsky štatistický úrad.



Podľa úradu klesla priemyselná výroba v apríli vo Francúzsku oproti marcu o 0,1 %, zatiaľ čo v marci medzimesačne vzrástla o 1 %. Marcový údaj bol revidovaný smerom nahor, keď predbežný odhad poukazoval na rast priemyselnej produkcie za daný mesiac o 0,8 %. Produkcia zaostala aj za odhadmi analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu na 0,5 %.



Dôvodom je vývoj vo výrobnom sektore, ktorý po marcovom nahor revidovanom raste o 0,6 % zaznamenal 0,3-percentný pokles. V rámci sektora klesla výroba potravín a nealkoholických nápojov o 0,7 % a v rovnakej miere sa znížila výroba dopravných zariadení. Produkcia ostatných tovarov klesla o 0,3 %.