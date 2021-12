Priemyselná výroba v Číne prekonala v novembri očakávania

Peking 15. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Číne zrýchlila v novembri tempo rastu, k čomu prispela najmä zvýšená produkcia energií a pokles nákladov na vstupné suroviny. Na druhej strane, nové obmedzenia s cieľom zmierniť opätovné zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom zasiahli oblasť maloobchodu.



Priemyselná produkcia vzrástla v novembri medziročne o 3,8 % po 3,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci, uviedol v stredu čínsky štatistický úrad. Výsledky okrem toho prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu iba na 3,6 %.



Na druhej strane, maloobchodné tržby v druhej najväčšej ekonomike sveta zaznamenali minulý mesiac výrazné spomalenie tempa rastu a zároveň zaostali za očakávaniami. V porovnaní s novembrom minulého roka sa zvýšili o 3,9 %, zatiaľ čo v októbri rast dosiahol 4,9 %. Analytici so spomalením rastu počítali, očakávali však, že dosiahne 4,6 %.



"Vývoj v oblasti domácej spotreby sa opäť zhoršil, čo je do veľkej miery dôsledok nulovej tolerancie vlády v súvislosti s koronavírusom," uviedli ekonómovia zo spoločnosti Pinpoint Asset Management. Počet nových prípadov infekcie v Číne v poslednom období opäť vzrástol, najmä v provincii Če-ťiang na juhovýchode krajiny. Vláda tam preto pristúpila k novým reštrikciám a viaceré čínske spoločnosti kótované na burze informovali, že z tohto dôvodu pozastavili v provincii výrobu. To sa odrazilo na prepade hodnoty ich akcií.