Priemyselná výroba v ČR sa vo februári vrátila k rastu

Praha 8. apríla (TASR) - Priemyselná produkcia v Českej republike zaznamenala po troch mesiacoch poklesu vo februári medziročný rast o 0,7 %. V medzimesačnom porovnaní vzrástla o 1,9 %. Hodnota nových objednávok sa však medziročne zvýšila o takmer 9 %. Informoval o tom server novinky.cz, ktorý zverejnil údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).



"Priemyselná produkcia vo februári mierne vzrástla, a to najmä v dôsledku výroby motorových vozidiel," povedal Radek Matějka, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva a lesníctva, priemyslu, stavebníctva a energetiky ČSÚ. Tento výsledok však podľa neho čiastočne ovplyvnila nižšia porovnávacia základňa z februára minulého roka. Produkcia motorových vozidiel sa v porovnaní s februárom 2023 zvýšila o 9,2 %.



Medziročný rast výroby podporili aj potravinársky a chemický priemysel. "Na celkovom obraze sa však zatiaľ nič zásadného nemení. Aj keď sú dnešné čísla príjemnou vzpruhou, stále sa držíme veľmi nízko," komentoval výsledky ekonóm Citfin Tomáš Volf. "Napriek tomu, že posledné čísla o vývoji priemyslu v Nemecku, ktoré je pre nás kľúčové, poukazujú na mierne rastúcu tendenciu, do českých údajov sa to zatiaľ neprepisuje," dodal. Problémom českého priemyslu je podľa Volfa závislosť od exportu, ako aj závislosť od výroby áut.



Hodnota nových objednávok priemyselných firiem sa však zvýšila o 8,8 %. Priemerný počet evidovaných zamestnancov sa oproti februáru minulého roka zasa znížil o 2,1 %.