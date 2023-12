Priemyselná výroba v ČR v októbri vzrástla, obchod skončil s prebytkom

Praha 7. decembra (TASR) - Český priemysel v októbri nečakane ožil a jeho produkcia vzrástla po poklese v predchádzajúcom mesiaci. A obchod sa prehupol do prebytku. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Podľa najnovších štatistík sa priemyselná produkcia v Českej republike (ČR) v októbri 2023 zvýšila medziročne o 1,9 % po smerom nadol revidovanom poklese o 4,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali Česku v októbri ďalší pokles priemyslu, a to o 0,2 %.



Októbrový rast priemyslu bol najvýraznejší od marca tohto roka a nasledoval po troch po sebe nasledujúcich mesiacoch poklesu. K oživeniu produkcie prispela najmä výroba, ktorá stúpla o 2,1 % (-3,7 % v septembri), a to najmä výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov.



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy priemyselná produkcia v ČR v októbri vzrástla o 2,8 %, najviac za takmer rok, po nadol revidovanom poklese o 1,3 % v septembri.



ČSÚ uviedol tiež, že stavebná produkcia v októbri 2023 medziročne klesla o 0,9 % (po náraste o 1,7 % v septembri) a medzimesačne sa zvýšila o 1,2 %.



V separátnej správe ČSÚ informoval, že obchodná bilancia krajiny sa skončila v októbri 2023 prebytkom vo výške 12,8 miliardy Kč (525,99 milióna eur), ktorý prekonal odhady ekonómov na úrovni 4,7 miliardy Kč. V rovnakom mesiaci minulého roka 2022 Česko vykázalo deficit 25,8 miliardy Kč.



Vývoz v októbri medziročne vzrástol o 3,8 % na 404,1 miliardy Kč, najmä vďaka vyššiemu exportu motorových vozidiel a dielov, kým dovoz klesol o 5,7 % na 391,3 miliardy Kč, keďže hodnota importu fosílnych palív sa znížila.



Za obdobie január až október vykázalo Česko prebytok obchodnej bilancie 88,9 miliardy Kč po deficite 176 miliárd Kč v rovnakom období roku 2022. Export pritom vzrástol o 1,4 % a import o 1 %.



(1 EUR = 24,335 CZK)