Priemyselná výroba v eurozóne sa po stagnácii vrátila k poklesu

Luxemburg 13. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v eurozóne, ako aj v celej Európskej únii zaznamenala v júli pokles, pričom horšie sa situácia vyvíjala v menovom bloku. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorý v piatok zverejnil prvý odhad.



Priemyselná produkcia upravená o sezónne vplyvy klesla v júli v eurozóne oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %, uviedol Eurostat. Ten zároveň revidoval údaje za jún, a to smerom nahor. V prvom odhade uvádzal pokles na úrovni 0,1 %, po spresnení však priemyselná produkcia v menovej únii zaznamenala stagnáciu.



Čo sa týka širšej Európskej únie, v júli zaznamenala priemyselná produkcia medzimesačne pokles o 0,1 %. Aj v prípade celej EÚ Eurostat revidoval údaje za jún smerom nahor. Pôvodne udával za daný mesiac stagnáciu priemyselnej výroby, teraz upravil jej vývoj na rast na úrovni 0,1 %.



V medziročnom porovnaní sa priemyselná výroba v eurozóne znížila v júli o 2,2 %. V celej Európskej únii pokles predstavoval 1,7 %.



Spomedzi členských štátov Európskej únie sa najvýraznejšie znížila priemyselná produkcia medzimesačne na Malte, kde pokles dosiahol 5,5 %. Nasledovalo Estónsko s poklesom o 4,8 % a Rumunsko, kde priemyselná výroba klesla o 3,4 %. Priemyselná produkcia na Slovensku zaznamenala medzimesačne pokles o 2,4 %.



Najvýraznejšie sa produkcia v priemysle zvýšila v Írsku, a to o 9,2 %. V Chorvátsku vzrástla o 8 % a Belgicku o 7,3 %.



V medziročnom porovnaní sa priemyselná výroba najvýraznejšie znížila v Maďarsku, Estónsku a Nemecku. V Maďarsku klesla o 6,4 %, v Estónsku o 5,8 % a Nemecku o 5,5 %. Naopak, najviac vzrástla v Dánsku, a to o 19,8 %. Za Dánskom sa umiestnili Grécko (10,8 %) a Fínsko s rastom o 6,4 %. Na Slovensku sa priemyselná výroba v júli medziročne zvýšila o 5,5 %.