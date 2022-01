Priemyselná výroba v Grécku spomalila v novembri tempo rastu

Atény 11. januára (TASR) - Priemyselná produkcia v Grécku pokračovala v novembri v raste, v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci sa však tempo rastu spomalilo zhruba na polovicu. Uviedol to grécky štatistický úrad. Tempo rastu sa tak vrátilo na úroveň tesne pod 10 %, ktorú Grécko zaznamenávalo veľkú časť minulého roka.



Priemyselná výroba vzrástla v novembri medziročne o 8 %, uviedol štatistický úrad, zatiaľ čo v októbri rast dosiahol 16,5 %. Októbrový rast bol druhý najvýraznejší za 11 mesiacov roka 2021. Výraznejší dosiahlo Grécko iba v apríli, a to na úrovni 22,7 %, čo však do veľkej miery ovplyvnil nízky porovnávací základ.



Vývoj priemyselnej produkcie ovplyvnil v novembri najmä výrobný sektor, kde rast dosiahol 9,1 %. Solídny rast zaznamenal aj ťažobný sektor (5,9 %), ako aj produkcia elektrickej energie, kde rast dosiahol 4,7 %.