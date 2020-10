Priemyselná výroba v Japonsku pokračuje v zotavovaní

Tokio 30. októbra (TASR) – Priemyselná produkcia v Japonsku pokračovala minulý mesiac v zotavovaní, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo. Uviedlo to v piatok japonské ministerstvo hospodárstva, ktoré zverejnilo predbežné údaje.



Priemyselná produkcia upravená o sezónne vplyvy sa v septembri zvýšila medzimesačne o 4 %, čo predstavuje rast štvrtý mesiac po sebe. V auguste rast dosiahol 1 %. Výsledok prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu na 3,2 %.



V medziročnom porovnaní však produkcia v japonskom priemysle klesla o 9 %. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá ekonomiku zasiahla v tomto roku. Napriek tomu sú výsledky lepšie než v auguste, keď pokles dosiahol 13,8 %, ako aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s poklesom na úrovni 10 %.



Firmy počítajú so zlepšovaním situácie aj v októbri. Očakávajú, že za tento mesiac zaznamenajú medzimesačný rast priemyselnej výroby o 4,5 %.



Japonsko zároveň oznámilo údaje o vývoji nezamestnanosti. Ako uviedlo ministerstvo pre vnútorné záležitosti, miera nezamestnanosti zotrvala v septembri na augustovej hodnote, čo znamená 3 %.



Napriek tomu, že japonská ekonomika sa z najhoršej situácie v dôsledku nástupu pandémie nového koronavírusu postupne dostáva, experti upozorňujú, že na celkové zotavenie bude možno potrebovať niekoľko rokov. Podľa najnovších odhadov japonskej centrálnej banky klesne ekonomika v tomto finančnom roku (skončí sa 31. marca) pravdepodobne o 5,5 %.