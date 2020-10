Priemyselná výroba v Maďarsku v auguste medziročne klesla

Budapešť 14. októbra (TASR) - Priemyselná výroba v Maďarsku v auguste klesla tak, ako to naznačil predbežný odhad. Ukázali to spresnené údaje maďarského ústredného štatistického úradu v Budapešti.



Priemyselná produkcia v susednej krajine p úprave o počet pracovných dní sa v auguste medziročne znížila o 0,2 %. To je však oveľa miernejšie tempo poklesu ako v júli, keď sa výkon maďarského priemyslu prepadol o 7,7 %.



Produkcia výrobného sektora pritom v auguste klesla o 1,6 %, v energetike o 1,6 % a v banskom a ťažobnom sektore o 33 %.



V medzimesačnom porovnaní a po očistení od sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v auguste zvýšila o 6,8 %.