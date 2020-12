Budapešť 4. decembra (TASR) - Priemyselná výroba v Maďarsku v októbri ožila a vzrástla najstrmšie za uplynulých deväť mesiacov. Ukázali to v piatok údaje maďarského štatistického úradu.



Konkrétne priemyselná produkcia v susednej krajine sa v októbri medziročne zvýšila o 2,7 % po poklese o 1 % v septembri. Tempo jej rastu bolo najväčšie od januára, keď dosiahlo 3,1 %.



Produkcia výrobného sektora pritom v októbri medziročne vzrástla len o 0,6 %. To je spomalenie po jej septembrovom zvýšení o 2,2 % a slabší výsledok ako 1 % zisk, ktorý očakávali ekonómovia.



Štatistiky odhalili, že zatiaľ čo výroba dopravných prostriedkov, počítačov, elektronických a optických produktov v októbri vzrástla, väčšina odvetví zaznamenala pokles produkcie, a to vrátane výroby potravín, nápojov a tabaku.



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy stúpla maďarská priemyselná produkcia v októbri o 2,8 % po zvýšení o 2,3 % v septembri.