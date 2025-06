Priemyselná výroba v Nemecku zaznamenala v apríli najvýraznejší pokles

Wiesbaden 6. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku klesla v apríli o viac než percento. Pokles tak prekonal očakávania trhov, pričom jeho rozsah bol najvýraznejší v tomto roku. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Produkcia v nemeckom priemysle klesla v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,4 % po marcovom raste o 2,3 %. To je najvýraznejší pokles od decembra minulého roka, v ktorom predstavoval 1,5 %. Výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s poklesom o 1 %.



Pod výraznejší než očakávaný pokles sa podpísal najmä farmaceutický priemysel, v rámci ktorého produkcia klesla o 17,7 %. Okrem toho sa znížila výroba strojov a zariadení, a to o 2,4 %. O viac než 2 % sa znížila aj produkcia energeticky náročných odvetví, konkrétne o 2,1 %.



Darilo sa však produkcii v stavebnom sektore. V porovnaní s marcom sa zvýšila o 1,4 %. Ešte výraznejšie rástla v oblasti výroby potravín, kde rast dosiahol 5,7 %.



Na medziročnej báze zaznamenala priemyselná produkcia v Nemecku pokles o 1,8 %. Tempo poklesu sa tak viac než zdvojnásobilo, keď v marci pokles dosiahol 0,7 %.