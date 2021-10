Priemyselná výroba v Poľsku rástla najslabšie za 7 mesiacov

Varšava 20. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku pokračovala v septembri v raste, tempo rastu však bolo najslabšie za posledných sedem mesiacov. Napriek tomu prekonala očakávania trhov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje poľského štatistického úradu GUS.



Štatistici informovali, že priemyselná výroba vzrástla v septembri medziročne o 8,8 % po 13,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To znamená najslabší rast od februára tohto roka. Výsledky napriek tomu prekonali očakávania, keď analytici počítali so spomalením rastu až na 8 %.



Pod septembrový vývoj sa podpísal výrobný sektor, v rámci ktorého sa rast produkcie spomalil z 13,3 % v auguste na 7,9 %. Naopak, zrýchlil sa rast produkcie v ťažobnom sektore a v energetickej oblasti.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenala priemyselná produkcia v Poľsku výrazný pokles. Ako informovala agentúra PAP, priemyselná výroba klesla v septembri oproti augustu o 11 %. V auguste v porovnaní s júlom pokles dosiahol 2,5 %. Ekonómovia oslovení agentúrou PAP počítali s medzimesačným rastom produkcie o 0,7 %.