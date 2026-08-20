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Priemyselná výroba v Poľsku spomalila v júli tempo rastu
Spomalenie bolo miernejšie, než sa čakalo.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 20. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku spomalila minulý mesiac tempo rastu, za čím bol vývoj vo viacerých sektoroch poľského hospodárstva. Na druhej strane, spomalenie bolo miernejšie, než sa čakalo. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Priemyselná produkcia v Poľsku vzrástla v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 5,1 %. Výsledok znamená výrazné spomalenie tempa rastu, keď v júni sa produkcia v poľskom priemysle zvýšila po revízii o 7,4 %.
Spomalenie rastu však nebolo také výrazné, s akým počítali ekonómovia. Tí očakávali rast priemyselnej výroby iba o 4,9 %.
Miernejším tempo než v júni rástla minulý mesiac produkcia v spracovateľskom sektore. Po júnovom raste o 6,2 % sa zvýšila o 4,4 %. V rámci tohto odvetvia sa prudko spomalil rast produkcie potravín, zo 6,7 % v júni na júlových 0,3 %. Produkcia rástla miernejšie aj v oblasti ťažby. V júni sa zvýšila o 28,4 %, v júli o 18,5 %.
Na medzimesačnej báze priemyselná produkcia v Poľsku v júli klesla o 1,8 %. Vymazala tak rast z júna, ktorý dosiahol práve 1,8 %. Aj v tomto prípade boli údaje o niečo lepšie, než čakali ekonómovia oslovení agentúrou PAP. Tí počítali s medzimesačným poklesom produkcie o 2,4 %.
Mzdy v poľskom korporátnom sektore sa v júli medziročne zvýšili o 6,8 % na 9509,02 PLN (2198,87 eura) po tom, ako v júni vzrástli o 5,9 %. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Júlový rast miezd prekonal očakávania, že sa zvýšia o 6,2 %. Ich posilnenie bolo najvýraznejšie od decembra 2025. Zrýchlil sa rast miezd v odvetví poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu (na 26,2 % z júnových 1,9 %), v sektore ťažby a dobývania (na 21,9 % z 2,4 %) či v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu (na 13,4 % z 2,4 %).
Medzimesačne sa priemerná hrubá mzda v poľskom korporátnom sektore v júli zvýšila o 1,1 %, čiže jej rast sa spomalil po júnovom posilnení o 2,5 %. Zvýšenie bolo výsledkom vyplatenia bonusov a odmien. Od začiatku roka do záveru júla mzdy v podnikovom sektore v Poľsku stúpli o 5,9 %.
(1 EUR = 4,3245 PLN)
Priemyselná produkcia v Poľsku vzrástla v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 5,1 %. Výsledok znamená výrazné spomalenie tempa rastu, keď v júni sa produkcia v poľskom priemysle zvýšila po revízii o 7,4 %.
Spomalenie rastu však nebolo také výrazné, s akým počítali ekonómovia. Tí očakávali rast priemyselnej výroby iba o 4,9 %.
Miernejším tempo než v júni rástla minulý mesiac produkcia v spracovateľskom sektore. Po júnovom raste o 6,2 % sa zvýšila o 4,4 %. V rámci tohto odvetvia sa prudko spomalil rast produkcie potravín, zo 6,7 % v júni na júlových 0,3 %. Produkcia rástla miernejšie aj v oblasti ťažby. V júni sa zvýšila o 28,4 %, v júli o 18,5 %.
Na medzimesačnej báze priemyselná produkcia v Poľsku v júli klesla o 1,8 %. Vymazala tak rast z júna, ktorý dosiahol práve 1,8 %. Aj v tomto prípade boli údaje o niečo lepšie, než čakali ekonómovia oslovení agentúrou PAP. Tí počítali s medzimesačným poklesom produkcie o 2,4 %.
Mzdy v poľskom korporátnom sektore v júli medziročne stúpli o 6,8 %
Mzdy v poľskom korporátnom sektore sa v júli medziročne zvýšili o 6,8 % na 9509,02 PLN (2198,87 eura) po tom, ako v júni vzrástli o 5,9 %. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Júlový rast miezd prekonal očakávania, že sa zvýšia o 6,2 %. Ich posilnenie bolo najvýraznejšie od decembra 2025. Zrýchlil sa rast miezd v odvetví poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu (na 26,2 % z júnových 1,9 %), v sektore ťažby a dobývania (na 21,9 % z 2,4 %) či v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu (na 13,4 % z 2,4 %).
Medzimesačne sa priemerná hrubá mzda v poľskom korporátnom sektore v júli zvýšila o 1,1 %, čiže jej rast sa spomalil po júnovom posilnení o 2,5 %. Zvýšenie bolo výsledkom vyplatenia bonusov a odmien. Od začiatku roka do záveru júla mzdy v podnikovom sektore v Poľsku stúpli o 5,9 %.
(1 EUR = 4,3245 PLN)