Priemyselná výroba v Poľsku v januári klesla

Varšava 20. februára (TASR) - Po raste v závere roka 2024 zaznamenala priemyselná produkcia v Poľsku začiatkom tohto roka pokles, tempo poklesu však nebolo také výrazné, ako sa čakalo. Uviedol to vo štvrtok poľský štatistický úrad GUS, ktorého údaje zverejnila agentúra DPA. GUS okrem toho v separátnej správe poukázal na pokračovanie poklesu cien výrobcov, medziročné tempo poklesu však bolo trojnásobne miernejšie, než v decembri minulého roka.



Produkcia v poľskom priemysle klesla v januári oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1 %, zatiaľ čo v decembri zaznamenala 0,2-percentný rast. Napriek poklesu produkcie bol vývoj v sektore pozitívnejší, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali s poklesom priemyselnej produkcie o 1,4 %.



Z jednotlivých oblastí výrazne klesla produkcia v ťažobnom sektore, konkrétne o 4,8 %. Pokles zaznamenala aj produkcia vo výrobnom sektore, avšak miernejší, a to o 0,9 %. Naopak, produkcia v oblasti verejnoprospešných podnikov sa medziročne o 2,8 % zvýšila.



V samostatnej správe GUS uviedol, že ceny poľských priemyselných výrobcov pokračovali v januári v poklese, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. Zatiaľ čo v decembri klesli ceny producentov medziročne o 2,7 %, v januári pokles predstavoval 0,9 %. Ekonómovia však očakávali ešte výraznejšie zmiernenie poklesu, a to na 0,7 %.