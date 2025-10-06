Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Priemyselná výroba v Španielsku rástla najprudšie za vyše dva roky

Výrazný rast zaznamenala produkcia kapitálových tovarov, a to o 4,9 %. O 3,9 % sa zvýšila produkcia spotrebného tovaru a o 3,7 % produkcia energií.

Madrid 6. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia v Španielsku zrýchlila v auguste tempo rastu na najvyššiu úroveň za viac než dva roky. Výrazne rástla produkcia kapitálových tovarov, spotrebného tovaru aj v oblasti energií. Informovali o tom v pondelok portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje španielskeho štatistického úradu INE.

Produkcia v španielskom priemysle vzrástla v auguste medziročne o 3,4 % po júlovom raste na úrovni 2,7 %. Augustové tempo rastu priemyselnej produkcie tak bolo najvyššie od marca 2023, keď dosiahlo 4 %.

Výrazný rast zaznamenala produkcia kapitálových tovarov, a to o 4,9 %. O 3,9 % sa zvýšila produkcia spotrebného tovaru a o 3,7 % produkcia energií. Rástla aj výroba polotovarov, aj keď miernejším tempom, ktoré dosiahlo 0,4 %. Ako jediná pokles zaznamenala produkcia tovarov dlhodobej spotreby, konkrétne o 1,1 %.

Z jednotlivých španielskych regiónov sa produkcia v priemysle najvýraznejšie zvýšila v Andalúzii a v regióne Kastília a León. V prvom prípade rast dosiahol 8,4 % a v druhom 3,5 %.
