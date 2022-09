Priemyselná výroba v Spojených štátoch v auguste nečakane klesla

Washington 15. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Spojených štátoch zaznamenala v auguste nečakaný pokles. Uviedla to vo štvrtok americká centrálna banka. Informoval o tom server RTTNews.



Federálny rezervný systém (FED) uviedol, že priemyselná výroba v USA klesla v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 % po tom, ako v júli zaznamenala nadol revidovaný rast o 0,5 %. Ekonómovia počítali v auguste s ďalším rastom, a to o 0,2 %, pričom vychádzali z pôvodne udávaného rastu za júl na úrovni 0,6 %.



Pod nečakaný pokles priemyselnej produkcie sa podpísala najmä produkcia utilít, ktorú ovplyvnilo nepriaznivé počasie. Produkcia v tejto oblasti klesla v auguste až o 2,3 %, pričom v júli zaznamenala rast o 1,2 %. Ako však povedal hlavný ekonóm pre severoamerické trhy v Capital Economics Paul Ashworth, v septembri by sa produkcia v tomto sektore mala opätovne zotaviť.