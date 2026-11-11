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Priemyselná výroba v Taliansku sa v septembri vrátila k rastu
Analytici s návratom k rastu počítali, predpokladali však, že dosiahne 0,7 %.
Autor TASR
Rím 11. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku sa v septembri vrátila k rastu, pričom tempo rastu bolo omnoho výraznejšie, než sa očakávalo. Údaje talianskeho štatistického úradu zverejnila agentúra DPA.
Produkcia v talianskom priemysle vzrástla v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,2 %, zatiaľ čo v auguste vykázala v rovnakom rozsahu pokles. Analytici s návratom k rastu počítali, predpokladali však, že dosiahne 0,7 %.
Pod nečakane vysoký rast sa podpísala produkcia kapitálových tovarov a polotovarov. V prvom prípade sa zvýšila o 1,3 %, v druhom o 1,2 %. Na druhej strane, produkcia spotrebného tovaru klesla v septembri medzimesačne o 0,2 % a v oblasti energií o 1,4 %.
Medziročne zaznamenala priemyselná výroba v Taliansku pokles o 0,1 %. Aj v tomto prípade je to oproti vývoju v auguste výrazný obrat, keď v auguste zaznamenala rast o 0,2 %.
Produkcia v talianskom priemysle vzrástla v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,2 %, zatiaľ čo v auguste vykázala v rovnakom rozsahu pokles. Analytici s návratom k rastu počítali, predpokladali však, že dosiahne 0,7 %.
Pod nečakane vysoký rast sa podpísala produkcia kapitálových tovarov a polotovarov. V prvom prípade sa zvýšila o 1,3 %, v druhom o 1,2 %. Na druhej strane, produkcia spotrebného tovaru klesla v septembri medzimesačne o 0,2 % a v oblasti energií o 1,4 %.
Medziročne zaznamenala priemyselná výroba v Taliansku pokles o 0,1 %. Aj v tomto prípade je to oproti vývoju v auguste výrazný obrat, keď v auguste zaznamenala rast o 0,2 %.