< sekcia Ekonomika
Priemyselná výroba vo Francúzsku sa po prudkom raste vrátila k poklesu
Vývoj v priemysle sa tak prudko zmenil, keďže v predchádzajúcom mesiaci vzrástla o takmer 4 %, čo predstavuje najvýraznejší rast za takmer päť rokov.
Autor TASR
Paríž 9. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia vo Francúzsku v júli medzimesačne klesla. Vývoj v priemysle sa tak prudko zmenil, keďže v predchádzajúcom mesiaci vzrástla o takmer 4 %, čo predstavuje najvýraznejší rast za takmer päť rokov. V utorok zverejnené údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE zverejnil portál tradingeconomics.
Priemyselná produkcia vo Francúzsku klesla v júli v porovnaní s júnom o 1,1 %. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenala medzimesačný rast o 3,8 %, najvýraznejší od júla 2020.
Napriek poklesu sú údaje lepšie, než sa čakalo. Analytici počítali s poklesom až o 1,8 %.
Pod celkový pokles priemyselnej produkcie sa podpísal najmä výrobný sektor, kde produkcia klesla o 1,7 %. V tomto sektore sa výrazne zhoršila produkcia v segmente dopravných zariadení. Pokles dosiahol 10,7 %. Výroba však klesla aj v poľnohospodárstve a potravinárstve, ako aj v prípade strojov a zariadení. Na druhej strane, zvýšila sa v oblasti stavebníctva.
V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v druhej najväčšej ekonomike Európskej únie zvýšila o 1,2 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo, keď v júli rast dosiahol 2,2 %.
Priemyselná produkcia vo Francúzsku klesla v júli v porovnaní s júnom o 1,1 %. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenala medzimesačný rast o 3,8 %, najvýraznejší od júla 2020.
Napriek poklesu sú údaje lepšie, než sa čakalo. Analytici počítali s poklesom až o 1,8 %.
Pod celkový pokles priemyselnej produkcie sa podpísal najmä výrobný sektor, kde produkcia klesla o 1,7 %. V tomto sektore sa výrazne zhoršila produkcia v segmente dopravných zariadení. Pokles dosiahol 10,7 %. Výroba však klesla aj v poľnohospodárstve a potravinárstve, ako aj v prípade strojov a zariadení. Na druhej strane, zvýšila sa v oblasti stavebníctva.
V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v druhej najväčšej ekonomike Európskej únie zvýšila o 1,2 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo, keď v júli rast dosiahol 2,2 %.