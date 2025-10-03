< sekcia Ekonomika
Priemyselná výroba vo Francúzsku zrýchlila tempo poklesu
Priemyselná produkcia vo Francúzsku klesla v auguste medzimesačne o 0,7 % po 0,1-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.
Paríž 3. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia vo Francúzsku zaznamenala v auguste nečakaný pokles. Výsledky najvýraznejšie ovplyvnil kľúčový výrobný sektor, kde produkcia zrýchlila tempo poklesu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom viac než trojnásobne. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil piatkové údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.
Priemyselná produkcia vo Francúzsku klesla v auguste medzimesačne o 0,7 % po 0,1-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Očakávalo sa, že výroba sa vráti k rastu, pričom analytici predpokladali rast na úrovni 0,3 %.
Z jednotlivých sektorov najvýraznejšie augustový vývoj produkcie ovplyvnil výrobný sektor. Produkcia v rámci neho klesla o 1,6 %, zatiaľ čo v júli pokles dosiahol 0,5 %.
Klesla aj produkcia v ťažobnom sektore, konkrétne o 0,6 %. Naopak, produkcia v stavebníctve vzrástla, pričom rast predstavoval 1,2 %. Tempo jeho rastu tak bolo dvakrát vyššie ako v júli, keď sa produkcia v stavebníctve zvýšila medzimesačne o 0,6 %.
