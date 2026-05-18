Priemyselné objednávky klesajú už šesť mesiacov
Nové objednávky v slovenskom priemysle dosiahli v marci tohto roka objem 6,07 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný pokles o 1 %.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Nové objednávky v slovenskom priemysle dosiahli v marci tohto roka objem 6,07 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný pokles o 1 %. Medziročne nižšie tak boli už šiesty mesiac po sebe. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v marci oproti februáru 2026 zvýšili o 4,5 %. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročné zníženie sa v treťom mesiaci roka prejavilo v šiestich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. „Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov o 5,4 %, výrobe a spracovaní kovov o 4,5 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 22,6 %,“ vyčíslili štatistici.
Naopak, priemyselné objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 13,2 %, výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 12,6 % a vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov o 45,4 %, doplnil ŠÚ SR.
