< sekcia Ekonomika
Priemyselné objednávky v Nemecku v októbri vzrástli o 1,5 %
Nemecký priemysel sa naďalej stabilizuje.
Autor TASR
Berlín 5. decembra (TASR) - Nemecký priemysel sa naďalej stabilizuje. Objednávky vo výrobnom odvetví v októbri neočakávane prudko vzrástli. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zvýšili o 1,5 %, čo výrazne prekonalo odhady analytikov, ktorý prognózovali nárast o 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje nemeckého štatistického úradu.
Na medziročnej báze objednávky klesli o 0,7 % po septembrovom prepade o 3,4 %. Bez započítania volatilných veľkoobjemových objednávok boli nové objednávky o 0,5 % vyššie ako v predchádzajúcom mesiaci. K medzimesačnému nárastu prispelo zvýšenie domácich objednávok o 9,9 %. Objednávky zo zahraničia klesli o 4 %, pričom z krajín mimo eurozóny boli slabšie o 6,5 %. Prudký nárast o 87,1 % zaznamenal segment výroba ostatných dopravných prostriedkov. Nárast vo výrobe základných kovov dosiahol 11,9 %, zatiaľ čo produkcia elektrických zariadení klesla o 16,2 %.
Reálne tržby v nemeckom výrobnom odvetví v októbri medzimesačne vzrástli o 0,3 % a v medziročnom porovnaní klesli o 1,6 %.
Na medziročnej báze objednávky klesli o 0,7 % po septembrovom prepade o 3,4 %. Bez započítania volatilných veľkoobjemových objednávok boli nové objednávky o 0,5 % vyššie ako v predchádzajúcom mesiaci. K medzimesačnému nárastu prispelo zvýšenie domácich objednávok o 9,9 %. Objednávky zo zahraničia klesli o 4 %, pričom z krajín mimo eurozóny boli slabšie o 6,5 %. Prudký nárast o 87,1 % zaznamenal segment výroba ostatných dopravných prostriedkov. Nárast vo výrobe základných kovov dosiahol 11,9 %, zatiaľ čo produkcia elektrických zariadení klesla o 16,2 %.
Reálne tržby v nemeckom výrobnom odvetví v októbri medzimesačne vzrástli o 0,3 % a v medziročnom porovnaní klesli o 1,6 %.