Wiesbaden 4. apríla (TASR) - Priemyselné objednávky v Nemecku vo februári stagnovali, pričom sa očakával rast nad 3 %. Na druhej strane, údaje za január boli revidované smerom nahor. To signalizuje, že nemecký priemysel sa začína odrážať od dna, zotavovanie však bude podľa všetkého pomalé. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.



Nové priemyselné objednávky v Nemecku upravené o sezónne a kalendárne vplyvy vykázali vo februári v porovnaní s januárom nulové tempo rastu, oznámil v piatok Destatis. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali, že sa zvýšia o 3,5 %. Naopak, pôvodne zverejnený januárový pokles o 7 % revidovali štatistici na pokles o 5,5 %.



Výsledky za samotný február nie sú priaznivé, keďže americkí dovozcovia výrazne zvyšovali dovoz v očakávaní nových ciel, ktoré prezident USA Donald Trump signalizoval už skôr. Bez započítania veľkých objednávok zaznamenali objednávky na nemecké priemyselné výrobky pokles, a to o 0,2 %.



Celkový vývoj objednávok však výrazne ovplyvnil nemecký trh a eurozóna. Objednávky na domácom trhu klesli o 1,2 % a v prípade tých z eurozóny pokles predstavoval 3 %. Situáciu vylepšili objednávky z krajín mimo menovej únie, ktoré vzrástli o 3,4 %. Výsledkom je, že celkové zahraničné objednávky sa zvýšili o 0,8 %.



Presnejším ukazovateľom než mesačné údaje sú priemyselné objednávky za ostatné tri mesiace v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím. V tomto prípade podľa Destatisu objednávky za obdobie od decembra do konca februára klesli o 1,6 %.