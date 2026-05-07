Priemyselné objednávky v Nemecku výrazne zrýchlili v marci tempo rastu
Autor TASR
Wiesbaden 7. mája (TASR) - Nové priemyselné objednávky v Nemecku zrýchlili v marci tempo rastu, keď sa firmy snažili zabezpečiť si dodávky surovín pred potenciálnym zvýšením cien. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis, ktoré priniesla agentúra DPA.
Priemyselné objednávky v Nemecku vzrástli v marci oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5 %. Tempo rastu tak výrazne prekonalo odhady analytikov, ktorí počítali s tým, že po februárovom raste o 1,4 % sa jeho tempo spomalí na 1 %.
Za výrazným zvýšením objednávok boli najmä objednávky zo zahraničia. Tie vzrástli o 5,6 %, pričom objednávky z krajín eurozóny sa zvýšili až o 10,1 %. Objednávky na domácom trhu vzrástli o 4 %.
Aj na medziročnej báze zaznamenali nové objednávky v Nemecku výrazné zrýchlenie rastu. Vo februári sa zvýšili o 3,5 %, v marci rast dosiahol 6,3 %.
