Priemyselné objednávky v Nemecku začiatkom roka nečakane vzrástli

Wiesbaden 7. marca (TASR) - Priemyselné objednávky v Nemecku na začiatku tohto roka spomalili tempo rastu v porovnaní s vývojom v poslednom mesiaci 2022, napriek tomu boli výsledky omnoho lepšie, než sa čakalo. Analytici totiž počítali s tým, že nové priemyselné objednávky klesnú. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Priemyselné objednávky upravené o kalendárne a sezónne vplyvy vzrástli v januári oproti decembru o 1 %. Rast sa tak výrazne spomalil, keď v decembri po revízii smerom nahor vzrástli o 3,4 % (pôvodný rast bol stanovený na úrovni 3,2 %). Na druhej strane, ekonómovia očakávali, že objednávky na nové priemyselné produkty z Nemecka v januári klesnú, a to o 0,9 %.



Výsledky vylepšili zahraničné objednávky, ktoré vzrástli o 5,5 %, pričom v rámci nich sa výrazne zvýšili objednávky z trhov mimo eurozóny. Tie vzrástli o 11,2 %. Naopak, objednávky z krajín eurozóny klesli, a to o 2,9 %. Ešte prudší pokles zaznamenali objednávky na domácom trhu, konkrétne o 5,3 %.