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Priemyselné objednávky v Spojených štátoch zaznamenali v júni pokles
Priemyselné objednávky klesli v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %.
Autor TASR
Washington 4. augusta (TASR) - Priemyselné objednávky v USA zaznamenali v júni nečakaný pokles. Klesli tak druhý mesiac po sebe. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie informácie amerického ministerstva obchodu.
Priemyselné objednávky klesli v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %. Znamená to pokles druhý mesiac v rade, čo sa naposledy stalo zhruba pred rokom. To do určitej miery signalizuje vplyv rastúcich nákladov na energie v dôsledku vojny na Blízkom východe a pretrvávajúci vplyv dovozných ciel zavedených americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Tempo poklesu sa však výrazne miernilo, keďže v máji sa objednávky v priemysle znížili po revízii o 1,1 %.
Na druhej strane, analytici očakávali návrat k rastu. Počítali s tým, že priemyselné objednávky vzrastú o 0,2 %, pričom vychádzali z predbežných údajov za mesiac máj, ktoré poukazovali na pokles objednávok o 1,3 %.
Za pokračovaním poklesu v mesiaci jún sú objednávky tovarov krátkodobej spotreby. Tie sa znížili o 1,2 %. Naopak, objednávky tovarov dlhodobej spotreby zaznamenali po májovom 4,5-percentnom poklese rast, a to o 0,5 %.
Priemyselné objednávky klesli v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %. Znamená to pokles druhý mesiac v rade, čo sa naposledy stalo zhruba pred rokom. To do určitej miery signalizuje vplyv rastúcich nákladov na energie v dôsledku vojny na Blízkom východe a pretrvávajúci vplyv dovozných ciel zavedených americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Tempo poklesu sa však výrazne miernilo, keďže v máji sa objednávky v priemysle znížili po revízii o 1,1 %.
Na druhej strane, analytici očakávali návrat k rastu. Počítali s tým, že priemyselné objednávky vzrastú o 0,2 %, pričom vychádzali z predbežných údajov za mesiac máj, ktoré poukazovali na pokles objednávok o 1,3 %.
Za pokračovaním poklesu v mesiaci jún sú objednávky tovarov krátkodobej spotreby. Tie sa znížili o 1,2 %. Naopak, objednávky tovarov dlhodobej spotreby zaznamenali po májovom 4,5-percentnom poklese rast, a to o 0,5 %.