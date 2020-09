Priemyselné objednávky v USA pokračovali vo výraznom raste

Washington 2. septembra (TASR) - Nové priemyselné objednávky v USA zaznamenali v júli ďalší výrazný rast. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo obchodu.



Ako informovalo, priemyselné objednávky vzrástli v júli o 6,4 %. To je rovnaké tempo rastu ako v júni po tom, ako boli údaje za šiesty mesiac roka revidované smerom nahor.



Výsledok prekonal aj očakávania ekonómov. Tí počítali so spomalením rastu priemyselných objednávok na 6 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za mesiac jún, ktoré poukazovali na rast objednávok na úrovni 6,2 %.



K pokračujúcemu rastu celkových priemyselných objednávok v USA veľkou mierou prispievajú objednávky na tovary dlhodobej spotreby. Tie sa v júli zvýšili o 11,4 % po 7,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.



Vzrástli aj objednávky na tovary krátkodobej spotreby, avšak v menšej miere. Podľa informácií ministerstva obchodu sa v júli zvýšili o 1,8 % po tom, ako v júni zaznamenali rast o 5,3 %.