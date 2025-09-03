Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Priemyselné objednávky v USA pokračovali v júli v poklese

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ministerstvo obchodu uviedlo, že objednávky na priemyselné výrobky z USA klesli v júli o 1,3 % po júnovom poklese o 4,8 %.

Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Objednávky na priemyselné výrobky z USA pokračovali v júli v poklese, aj keď nie takým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo obchodu. Tak ako v júni aj v júli ich ovplyvnili najmä objednávky tovarov dlhodobej spotreby. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ministerstvo obchodu uviedlo, že objednávky na priemyselné výrobky z USA klesli v júli o 1,3 % po júnovom poklese o 4,8 %. Napriek ďalšiemu poklesu sú údaje o niečo lepšie, než predpokladali analytici. Tí očakávali, že objednávky klesnú o 1,4 %.

Celkový vývoj objednávok ovplyvnili najmä objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktoré klesli o 2,8 %. V rámci nich výrazný pokles zaznamenali najmä objednávky dopravných lietadiel. Tie sa prepadli o 32,7 %.

Na druhej strane, nepriaznivý vývoj v prípade objednávok tovarov dlhodobej spotreby zmiernili objednávky na tovary krátkodobej spotreby. Tie sa po júnovom poklese zvýšili o 0,3 %.
