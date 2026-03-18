Priemyselné objednávky v USA sa na začiatku roka mierne zvýšili
Za miernym januárovým rastom boli najmä objednávky na tovary krátkodobej spotreby, ktoré vzrástli o 0,3 %.
Autor TASR
Washington 18. marca (TASR) - Priemyselné objednávky v Spojených štátoch zaznamenali v prvom mesiaci tohto roka mierny rast, k čomu prispeli najmä objednávky na tovary krátkodobej spotreby. Potvrdili sa tak odhady ekonómov. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu.
Podľa ministerstva sa priemyselné objednávky v USA zvýšili v januári medzimesačne o 0,1 % po decembrovom poklese na úrovni 0,4 %. Mierny rast bol v súlade s očakávaniami ekonómov. Navyše, ministerstvo revidovalo decembrové údaje smerom nahor, keďže pred mesiacom udávalo pokles o 0,7 %.
Za miernym januárovým rastom boli najmä objednávky na tovary krátkodobej spotreby, ktoré vzrástli o 0,3 %. Zrýchlili tak tempo rastu v porovnaní s vývojom v decembri, v ktorom sa zvýšili o 0,1 %. Objednávky tovarov dlhodobej spotreby sa zasa prakticky nemenili po tom, ako v decembri klesli o 0,9 %.
