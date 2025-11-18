< sekcia Ekonomika
Priemyselné objednávky v USA sa v auguste zotavili
Objednávky sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 1,4 % po tom, ako v júli klesli o 1,3 %.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Nové objednávky na priemyselné výrobky z USA sa v auguste zotavili, hoci podnikové výdavky na zariadenia zaostali sa očakávaniami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na údaje amerického ministerstva obchodu.
Objednávky sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 1,4 % po tom, ako v júli klesli o 1,3 %. V medziročnom porovnaní zaznamenali nárast o 3,3 %. Zverejnenie údajov, pôvodne plánované na 2. októbra, sa oneskorilo z dôvodu nedávno ukončenej odstávky federálnej vlády, ktorá trvala rekordných 43 dní. Priemyselná výroba, ktorá tvorí približne 10,2 % výkonu najväčšej svetovej ekonomiky, zápasí s dôsledkami dovozných ciel. Index nákupných manažérov (PMI) v odvetví, ktorý zostavuje Inštitút pre riadenie zásob (ISM), v októbri klesol už ôsmy mesiac po sebe.
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby mimo obranného sektora a bez započítania lietadiel sa zvýšili o 0,4 %, uviedlo ďalej ministerstvo obchodu. Zaostali tak za očakávaniami analytikov, ktorí v septembri predpovedali ich nárast o 0,6 %.
