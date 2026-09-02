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< sekcia Ekonomika

Priemyselné objednávky v USA sa v júli zotavili

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

K výraznejšiemu rastu, než s akým sa počítalo, prispeli najmä objednávky tovarov dlhodobej spotreby.

Autor TASR
Washington 2. septembra (TASR) - Priemyselné objednávky v USA zaznamenali v júli po júnovom nečakanom poklese zotavenie, pričom rozsah zotavenia bol výraznejší, než sa čakalo. Vývoj objednávok podporil najmä zvýšený dopyt po dopravných lietadlách. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.

Priemyselné objednávky sa v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili o 0,9 % po júnovom poklese o 0,2 %, uviedlo v stredu americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia očakávali, že objednávky vzrastú za mesiac júl o 0,5 %, maximálne o 0,6 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za jún, za ktorý ministerstvo stanovilo pokles objednávok na úrovni 0,3 %.

K výraznejšiemu rastu, než s akým sa počítalo, prispeli najmä objednávky tovarov dlhodobej spotreby. Tie vzrástli o 1,1 %. V júni ich rast dosiahol 0,6 %.

V rámci tovarov dlhodobej spotreby vzrástli najmä objednávky dopravných zariadení. Tu rast dosiahol 2,3 %, keď ich nahor potiahol zvýšený dopyt po dopravných lietadlách a príslušných komponentoch. Objednávky v tomto segmente vzrástli o 12,7 %.
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