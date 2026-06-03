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Priemyselné objednávky v USA v apríli vzrástli najviac za jeden rok
V medziročnom porovnaní sa priemyselné objednávky v apríli zvýšili o 6,0 %.
Autor TASR
Washington 3. júna (TASR) - Priemyselné objednávky v USA zaznamenali v apríli najprudší nárast za takmer rok. Hlavným dôvodom bol vysoký dopyt po komerčných lietadlách a ďalších tovaroch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Priemyselné objednávky v apríli medzimesačne vyskočili o 4,8 % po marcovom zvýšení o 1,8 % (revízia z + 1,5 %), uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bol najvýraznejší nárast priemyselných objednávok v USA od mája 2025. Ekonómovia počítali s nárastom o 4,6 %.
V medziročnom porovnaní sa priemyselné objednávky v apríli zvýšili o 6,0 %.
Výrobný sektor, na ktorý v USA pripadá 9,4 % ekonomiky, podporuje investičný boom súvisiaci s umelou inteligenciou, hoci konflikt na Blízkom východe má negatívny vplyv na hospodárstvo.
Objednávky komerčných lietadiel vyskočili o 165,9 % po marcovom poklese o 23 %. Boeing na svojej webovej stránke uviedol, že v apríli zaznamenal objednávky na 136 lietadiel, väčšinou na drahšie modely, po marcových objednávkach na 33 lietadiel.
Objednávky primárnych kovov vzrástli o 2 %, zatiaľ čo objednávky kovových výrobkov vyskočili o 3,5 %. Objednávky strojov sa zvýšili o 0,7 %. Objednávky elektrických zariadení, spotrebičov a komponentov stúpli o 0,5 %. Rast zaznamenali aj objednávky karosérií motorových vozidiel, dielov a prívesov. Objednávky počítačov a elektronických výrobkov však klesli o 0,7 %, pričom samotné objednávky počítačov sa znížili o 2,5 %.
Priemyselné objednávky v apríli medzimesačne vyskočili o 4,8 % po marcovom zvýšení o 1,8 % (revízia z + 1,5 %), uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bol najvýraznejší nárast priemyselných objednávok v USA od mája 2025. Ekonómovia počítali s nárastom o 4,6 %.
V medziročnom porovnaní sa priemyselné objednávky v apríli zvýšili o 6,0 %.
Výrobný sektor, na ktorý v USA pripadá 9,4 % ekonomiky, podporuje investičný boom súvisiaci s umelou inteligenciou, hoci konflikt na Blízkom východe má negatívny vplyv na hospodárstvo.
Objednávky komerčných lietadiel vyskočili o 165,9 % po marcovom poklese o 23 %. Boeing na svojej webovej stránke uviedol, že v apríli zaznamenal objednávky na 136 lietadiel, väčšinou na drahšie modely, po marcových objednávkach na 33 lietadiel.
Objednávky primárnych kovov vzrástli o 2 %, zatiaľ čo objednávky kovových výrobkov vyskočili o 3,5 %. Objednávky strojov sa zvýšili o 0,7 %. Objednávky elektrických zariadení, spotrebičov a komponentov stúpli o 0,5 %. Rast zaznamenali aj objednávky karosérií motorových vozidiel, dielov a prívesov. Objednávky počítačov a elektronických výrobkov však klesli o 0,7 %, pričom samotné objednávky počítačov sa znížili o 2,5 %.