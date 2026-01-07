< sekcia Ekonomika
Priemyselné objednávky v USA v októbri klesli
Investície firiem do zariadení však na začiatku 4. kvartála zostali solídne.
Autor TASR
Washington 7. januára (TASR) - Priemyselné objednávky v USA v októbri klesli. Investície firiem do zariadení však na začiatku 4. kvartála zostali solídne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Priemyselné objednávky sa v októbri medzimesačne znížili o 1,3 % po septembrovom náraste o 0,2 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Hlavným dôvodom bol prepad vo volatilnej kategórii lietadiel. Analytici počítali s poklesom o 1,2 %.
V medziročnom porovnaní priemyselné objednávky v októbri stúpli o 3,3 %. Zverejnenie októbrových údajov meškalo pre rekordný 43-dňový shutdown, teda obmedzenie činnosti federálnych úradov.
Výrobný sektor, ktorý tvorí približne 10,1 % americkej ekonomiky, je naďalej pod tlakom rozsiahlych ciel prezidenta Donalda Trumpa. Index PMI, ktorý v pondelok (5. 1.) zverejnil inštitút ISM, v decembri klesol na 14-mesačné minimum. Respondenti v prieskume označovali za hlavný problém clá.
Niektoré segmenty priemyslu však podporuje prudký rast výdavkov na umelú inteligenciu (AI). Ministerstvo obchodu zároveň potvrdilo, že objednávky kapitálových tovarov bez obranných položiek a lietadiel, čo je ukazovateľ firemných investičných plánov, v októbri vzrástli o 0,5 %.
Aktivita v americkom sektore služieb minulý mesiac vzrástla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá v stredu zverejnila výsledky prieskumu Inštitútu riadenia zásob (ISM).
Index nákupných manažérov pre nevýrobný sektor USA, ktorý zostavuje ISM, v decembri vzrástol na 54,4 bodu z novembrovej úrovne 52,6 bodu. Aktivita v sektore služieb zrýchľovala tempo rastu tretí mesiac po sebe. Podnikateľská aktivita aj nové objednávky zaznamenali rýchlejšiu expanziu, zatiaľ čo index zamestnanosti vzrástol prvýkrát za sedem mesiacov. Respondenti prieskumu naďalej poukazovali na vplyv ciel, pričom bilanciu v poslednom mesiaci roka pozitívne ovplyvnili vianočné sviatky a prípravy na nový rok, uviedol vedúci prieskumov ISM Steve Miller.
Priemyselné objednávky sa v októbri medzimesačne znížili o 1,3 % po septembrovom náraste o 0,2 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Hlavným dôvodom bol prepad vo volatilnej kategórii lietadiel. Analytici počítali s poklesom o 1,2 %.
V medziročnom porovnaní priemyselné objednávky v októbri stúpli o 3,3 %. Zverejnenie októbrových údajov meškalo pre rekordný 43-dňový shutdown, teda obmedzenie činnosti federálnych úradov.
Výrobný sektor, ktorý tvorí približne 10,1 % americkej ekonomiky, je naďalej pod tlakom rozsiahlych ciel prezidenta Donalda Trumpa. Index PMI, ktorý v pondelok (5. 1.) zverejnil inštitút ISM, v decembri klesol na 14-mesačné minimum. Respondenti v prieskume označovali za hlavný problém clá.
Niektoré segmenty priemyslu však podporuje prudký rast výdavkov na umelú inteligenciu (AI). Ministerstvo obchodu zároveň potvrdilo, že objednávky kapitálových tovarov bez obranných položiek a lietadiel, čo je ukazovateľ firemných investičných plánov, v októbri vzrástli o 0,5 %.
Aktivita v sektore služieb USA v decembri rástla
Aktivita v americkom sektore služieb minulý mesiac vzrástla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá v stredu zverejnila výsledky prieskumu Inštitútu riadenia zásob (ISM).
Index nákupných manažérov pre nevýrobný sektor USA, ktorý zostavuje ISM, v decembri vzrástol na 54,4 bodu z novembrovej úrovne 52,6 bodu. Aktivita v sektore služieb zrýchľovala tempo rastu tretí mesiac po sebe. Podnikateľská aktivita aj nové objednávky zaznamenali rýchlejšiu expanziu, zatiaľ čo index zamestnanosti vzrástol prvýkrát za sedem mesiacov. Respondenti prieskumu naďalej poukazovali na vplyv ciel, pričom bilanciu v poslednom mesiaci roka pozitívne ovplyvnili vianočné sviatky a prípravy na nový rok, uviedol vedúci prieskumov ISM Steve Miller.