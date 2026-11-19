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Priemyselné objednávky vo Veľkej Británii sa tento mesiac zlepšili
Index objednávok, ktorý CBI zostavuje, v novembri stúpol na -12 bodov z úrovne -32 bodov, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Londýn 19. novembra (TASR) - Priemyselné objednávky vo Veľkej Británii sa tento mesiac zlepšili. Ukázal to prieskum Konfederácie britského priemyslu (CBI), ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. Celkový objem objednávok priemyslu krajiny sa tak odrazil z trojmesačného minima. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index objednávok, ktorý CBI zostavuje, v novembri stúpol na -12 bodov z úrovne -32 bodov, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Výrazne tak prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že sa zlepší iba mierne, a to na -29 bodov. Posilnili sa domáce objednávky aj zákazky zo zahraničia, pričom ich podporil dopyt zo strany leteckého a obranného sektora.
Z prieskumu CBI zároveň vyplýva, že produkcia britského priemyslu sa počas trojmesačného obdobia do novembra zvýšila, čím sa skončilo obdobie stagnácie alebo poklesov, ktoré trvalo od polovice roka 2024. Britskí priemyselní výrobcovia predpokladajú, že počas troch mesiacov do februára bude produkcia v podstate stabilná. Hlavný ekonóm CBI Cameron Martin uviedol, že britskí výrobcovia začínajú po 2,5 roku poklesu pozorovať povzbudivé známky oživenia, hoci pretrvávajú značné výzvy, najmä v súvislosti s rastúcimi nákladmi.
Index objednávok, ktorý CBI zostavuje, v novembri stúpol na -12 bodov z úrovne -32 bodov, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Výrazne tak prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že sa zlepší iba mierne, a to na -29 bodov. Posilnili sa domáce objednávky aj zákazky zo zahraničia, pričom ich podporil dopyt zo strany leteckého a obranného sektora.
Z prieskumu CBI zároveň vyplýva, že produkcia britského priemyslu sa počas trojmesačného obdobia do novembra zvýšila, čím sa skončilo obdobie stagnácie alebo poklesov, ktoré trvalo od polovice roka 2024. Britskí priemyselní výrobcovia predpokladajú, že počas troch mesiacov do februára bude produkcia v podstate stabilná. Hlavný ekonóm CBI Cameron Martin uviedol, že britskí výrobcovia začínajú po 2,5 roku poklesu pozorovať povzbudivé známky oživenia, hoci pretrvávajú značné výzvy, najmä v súvislosti s rastúcimi nákladmi.