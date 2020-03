Priemyselné silo bývalej bratislavskej Palmy nájde nové využitie

Bratislava 2. marca (TASR) - Priemyselné silo už zaniknutého bratislavského závodu Palma zostane dominantou bývalého výrobného areálu aj po jeho premene na nový rezidenčný, administratívny a verejný priestor. Ten má ambíciu stať sa novým lokálnym centrom tejto časti mesta s rôznorodými funkciami. Developer Corwin a kodanský ateliér Gehl Architects sa rozhodli zachovať túto stavbu a nájsť pre ňu nové využitie.



"Štúdia rozvoja územia pokračuje. Už dnes však môžeme potvrdiť, že silo v nej zohráva dôležitú úlohu. V tejto chvíli je predčasné povedať, akú konkrétnu funkciu bude plniť. Táto špecifická industriálna stavba si však zaslúži, aby bola aj napriek svojej masívnosti a komplikovanej vnútornej dispozícii zachovaná a v budúcnosti sa z nej stal významný ikonický priestor v Bratislave," priblížil predstavy vlastníka Palmy projektový manažér Corwin Erik Fusík.



Nevylúčil pritom, že nové využitie by mohli nájsť aj niektoré ďalšie objekty, ktoré sa v značne zdevastovanom bývalom podniku ešte nachádzajú. "Všetko bude závisieť aj od ich technického stavu. V prvom rade musíme dbať na bezpečnosť. Napríklad, v minulosti sme museli z rovnakého dôvodu asanovať komín, ktorý bol súčasťou pozemku, na ktorom teraz vyrastá projekt Guthaus. Hoci sme chceli časť z neho zachovať ako spomienku na industriálnu minulosť tejto časti mesta, nemohli sme tak urobiť. V jeho konštrukcii sa totiž nachádzali zdraviu škodlivé látky, narušená bola aj statika," vysvetľuje Filip Gulan, projektový manažér projektu Guthaus.



Slovenský developer Corwin pôsobí na trhu od roku 2010. Do jeho portfólia patria bytové a kancelárske projekty, ako Einpark Offices či Guthaus. Do portfólia Corwin patria aj projekty Dúbravy, Einpark Rezidencia, Záhrady Devín a Rinzle. Prvou zahraničnou investíciou spoločnosti je obytný súbor Kvartet, ktorého výstavba by mala začať v prvej polovici roka 2020 v slovinskej Ľubľane.