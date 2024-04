Priemyselné zväzy: Pre podniky je dôležité využiť obnovu Ukrajiny

Bratislava 10. apríla (TASR) - Je dôležité využiť príležitosť, ktorú ponúka obnova Ukrajiny pre slovenské podniky. V súvislosti s nadchádzajúcim štvrtkovým (11.4.) rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach na to upozornila Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD).



"Ukrajina má vypracovaný zoznam oblastí a projektov, kde je potrebná pomoc, a hľadá zapojenie súkromného sektora. Otvára nám to dvere najmä v oblastiach ako energetika, IT, stavebníctvo, infraštruktúra a odmínovanie, kde môžu naše spoločnosti ponúknuť svoje služby a technológie," zdôraznila asociácia.



Poukázala na strategický význam dokončenia diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou. Aj keď v súčasnosti na to štát nemá vyčlenené potrebné zdroje, existujú nové fondy určené na strategické projekty, ktoré by sa podľa APZD mohli využiť na financovanie D1 ako strategického dopravného koridoru smerom na Ukrajinu. "Dobudovanie D1 po hranicu s Ukrajinou by nielen zlepšilo domácu infraštruktúru, ale zároveň umožnilo väčšie a rýchlejšie zapojenie slovenských firiem do obnovy Ukrajiny po ukončení vojnového konfliktu," podčiarkla asociácia.



Diaľničné spojenie s Ukrajinou znamená podľa nej nielen lepšiu dostupnosť pre obchod, ale aj zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu prostredníctvom colných poplatkov. "Dobudovaná infraštruktúra by zabezpečila efektívnejší tok tovarov cez naše územie. To znamená, že tovary prichádzajúce do EÚ by už nemuseli obchádzať naše hranice, ale preclievali by sa vo väčšej miere práve na Slovensku, čo môže pomôcť zvýšiť príjmy štátu," doplnila APZD.



Ako v stredu informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR, vláda bude na spoločnom štvrtkovom rokovaní s ukrajinským kabinetom hovoriť o projektoch cezhraničnej spolupráce, dopravných prepojeniach a spolupráci v oblasti energetiky. Jednou z hlavných tém stretnutia bude aj obnova Ukrajiny. "Ministri sa budú zaoberať aj obranným priemyslom, spoluprácou pri odmínovaní ukrajinských území či logistickou podporou. V rámci podujatia budú ministri tiež rokovať o problematike poľnohospodárstva či školstva," priblížil tlačový odbor.