Priemyselné zväzy: Sociálne opatrenia schválené vládou môžu SR uškodiť

Bratislava 12. februára (TASR) - Sociálne opatrenia narýchlo schválené vládou v stredu môžu byť pre Slovensko škodlivé. Uviedla to v reakcii na výsledky stredajšieho rokovania vlády Silvia Šeptáková, hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov (APZ). Vládny kabinet na svojom rokovaní, okrem iného, odobril zdvojnásobenie prídavku na dieťa na 50 eur, ako aj zavedenie tzv. 13. dôchodku pre dôchodcov.



"Nikdy sme neboli proti sociálnym opatreniam či úľavám pre ľudí a firmy. Na druhej strane, takéto závažné a finančne náročné opatrenia prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, bez vyčíslenia dosahov či akejkoľvek analýzy, môžu Slovensku veľmi uškodiť. Naša krajina potrebuje koncepciu a plán, nie nepremyslené opatrenia," spresnil Andrej Lasz, generálny sekretár APZ.



Pripomenul, že vláda sa odmietla už v tomto roku zaoberať návrhmi dôležitých opatrení, ktoré by pomohli firmám aj ich zamestnancom. "Odôvodnila to tým, že sa nachádzame na konci volebného obdobia a parlament už zasadať nebude. Je preto zarážajúce, že doslova niekoľko dní pred voľbami už nie je problém zvolať rokovanie vlády aj parlamentu," zdôraznil.



Návrhy na zdvojnásobenie prídavkov na deti, zavedenie 13. dôchodku či zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony schválil v stredu vládny kabinet. Prvé dve opatrenia avizoval v utorok (11. 2.) premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), zmeny pri diaľničných známkach sú podmienkou SNS na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej sa má o týchto opatreniach rozhodnúť v skrátenom legislatívnom konaní.