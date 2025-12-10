< sekcia Ekonomika
Priemyselný park CTPark Košice pri letisku sa rozšíri o 180.000 m2
Pozemky už majú vydané platné územné rozhodnutie, ktoré umožňuje spoločnosti výstavbu až 180.
Autor TASR
Košice 10. decembra (TASR) - Developerská spoločnosť CTP Slovakia oznámila strategickú akvizíciu 396.947 štvorcových metrov (m2) nových pozemkov v rámci priemyselného parku pri košickom letisku. Pozemky už majú vydané platné územné rozhodnutie, ktoré umožňuje spoločnosti výstavbu až 180.000 m2 hrubej prenajímateľnej plochy (GLA). TASR o tom informovala PR manažérka Marta Fandlová.
Akvizícia okrem samotných pozemkov zahŕňa aj kompletnú infraštruktúru. Priemyselný park CTPark Košice v súčasnosti tvorí približne 120.000 m2 GLA moderných industriálnych priestorov a ďalších 250.000 m2 GLA určených pre ďalšiu výstavbu.
Východ Slovenska vníma spoločnosť ako región s obrovským potenciálom. „Veríme, že bude ťažiť z blízkosti hraníc s dynamicky sa rozvíjajúcim poľským trhom, ale aj Ukrajinou a Maďarskom. Plánujeme naďalej v lokalite Košíc rozvíjať naše strategické aktivity. Postupne napĺňame našu ambíciu vybudovať z CTParku Košice nielen špičkové industriálne priestory, ale celý biznis park s kompletným zázemím,“ uviedol riaditeľ pre rozvoj obchodu CTP Slovakia Ján Rakovský.
Spoločnosť informovala, že nestavia pre klientov len logistické a výrobné priestory, ale zabezpečuje aj administratívne časti budov a podporu, a tiež voľnočasové a gastronomické zázemie. Novinkou v portfóliu je CTBox, teda flexibilné priestory, ktoré kombinujú sklad, kanceláriu, ale aj výrobu, servis, showroom či maloobchodný priestor.
V priemyselnom parku v okolí košického letiska pôsobí napríklad britský výrobca plastových komponentov Hi-Technology Moldings Slovakia, prepravné, doručovacie a logistické spoločnosti DPD a Raben Logistics, čínsky dodávateľ interiérových autodielov Xinquan, Ceva Logistics, ale tiež U-Shin, Howe a Ehlebracht. Developer poukazuje na to, že masívne investície švédskej automobilky Volvo a nemeckej strojárskej a technologickej spoločnosti Bosch, ale aj významná štátna podpora len podčiarkujú potenciál regiónu.
