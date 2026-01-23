Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Priemyselný park pri závode Volvo má prvého nájomcu - výrobcu kolies

Na snímke stavenisko automobilky spoločnosti Volvo. Foto: TASR - Roman Hanc

Park je navrhnutý ako dlhodobé zázemie pre výrobu, logistiku a subdodávateľský priemysel.

Autor TASR
Košice 23. januára (TASR) - Priemyselno-logistický park Logis One Park Košice, ktorý vzniká v blízkosti pripravovaného závodu Volvo Cars, má svojho prvého nájomcu. Je ním spoločnosť Eurofit, súčasť Eurofit Group, ktorá sa zameriava na výrobu kolies pre automobilový priemysel. Informoval o tom priemyselný park pri Valalikoch, ktorý vzniká na území s rozlohou 42 hektárov.

Prvým nájomcom projektu je spoločnosť Eurofit (MC Syncro), ktorá si v Logis One Park Košice prenajme priestory s rozlohou približne 5000 štvorcových metrov (m2). Kolaudácia objektu je plánovaná na september tohto roku. Nová prevádzka predstavuje expanziu spoločnosti na východné Slovensko s možnosťou ďalšieho rozšírenia.

Park je navrhnutý ako dlhodobé zázemie pre výrobu, logistiku a subdodávateľský priemysel. Projekt odštartoval prvou etapou s počiatočnými 20.000 m2 a v konečnej fáze ponúkne až 232.000 m2 prenajímateľnej plochy s potenciálom vytvoriť viac ako 1000 pracovných miest.

„Chceme, aby Logis One Park Košice nebol vnímaný len ako ďalší logistický areál. Naším cieľom je vytvoriť funkčné priemyselné zázemie prepojené s výrobou v regióne, ktoré skracuje logistické trasy a umožňuje firmám rýchly a efektívny nábeh prevádzky,“ uviedol predstaviteľ siete priemyselných a logistických parkov Igor Šnirc.
