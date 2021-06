Priemyselný park v Kostolných Kračanoch sa rozširuje

Kostolné Kračany 17. júna (TASR) – Základný kameň novej logistickej haly spoločnosti Ingram Micro v priemyselnom parku v Kostolných Kračanoch vo štvrtok poklepal vicepremiér a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) spolu so zástupcami investora a samosprávy obce v okrese Dunajská Streda. Od septembra by mala spoločnosť postupne zamestnať viac ako tisíc zamestnancov na procesy distribúcie tovarov.



Nová logistická hala je súčasťou priemyselného parku, ktorý pred 15 rokmi začala budovať obec. Investorom, ktorých počet postupne narastá, ponúka blízkosť hlavného mesta, Dunajskej Stredy, Komárna a prihraničnej oblasti. Má rozlohu 150 hektárov a disponuje kompletnou infraštruktúrou, ktorá je vo vlastníctve obce. V súčasnosti tam nachádza pracovné uplatnenie okolo 2000 ľudí.



Sulík konštatoval, že Kostolné Kračany sú príkladom, ako je potrebné podporovať lokálne podniky, ktoré následne pomáhajú rozvíjať ekonomiku Slovenska. Vyzdvihol aktivitu obce, ktorá sa podujala vybudovať priemyselný park, a tak približuje prácu obyvateľom svojim, i ľuďom z regiónu. To je podľa Sulíka správna cesta, že „práca musí ísť za ľuďmi“.



Výstavba logistickej haly s rozlohou 60.000 m2 začala v januári tohto roka, pre pandemické opatrenia sa slávnostné spustenie výstavby uskutočnilo v posunutom termíne až v júni. „V Kostolných Kračanoch bude fungovať online obchod s módou, budeme distribuovať objednávky pre koncových zákazníkov vo viacerých krajinách strednej Európy, pričom denný objem bude niekoľko desaťtisíc objednávok, “ uviedol výkonný riaditeľ Ingram Micro pre Nemecko a Slovensko Carsten Bernstein. Priemyselný park v Kostolných Kračanoch spoločnosť podľa jeho slov zvolila pre svoju polohu v centre Európy, odkiaľ má dosah na všetky štáty, do ktorých bude tovar rozosielať. Doplnil, že spoločnosť bude mať nábehovú fázu s menej zamestnancami, ako počíta v plnej prevádzke. „Počet ľudí bude postupne narastať, zároveň reflektovať požiadavky trhu,“ uviedol.



„Náš priemyselný park je najväčší v južných okresoch Slovenska. Kompletnú infraštruktúru v ňom vybudovala obec. Je v ňom etablovaných viacero renomovaných spoločností. Máme záujem zamestnávať ľudí z regiónu, chceme atraktívnymi pracovnými ponukami prilákať aj ženy, napríklad také, ktoré chodia za prácou do Maďarska či Rakúska,“ povedal pre TASR starosta obce Ladislav Gódány. Perspektíva parku do nasledujúcich dvoch rokov je podľa jeho slov 5000 zamestnancov vo firmách a z nich okolo 60 percent žien. Podľa jeho slov je potešiteľné, že aj spomedzi zamestnancov Ingram Micro Slovakia má byť až 80 percent žien.



Okrem Ingram Micro sú v logistickom parku v Kostolných Kračanoch potravinárske logistické centrum Coop JLC Jednota, švajčiarsko-nemecký priemyselný podnik Schindler, logistické centrá Bracchi a RLS, ktoré je stredoeurópskym distribučným centrom nemeckého podniku KIK, najnovším prírastkom je podľa starostu potravinárska spoločnosť Chipita. „Plánuje sa ďalší rozvoj,“ doplnil Gódány.