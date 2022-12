Priemyselný park v R. Sobote majú začať stavať v druhom štvrťroku 2023

Rimavská Sobota 25. decembra (TASR) – S výstavbou štátneho priemyselného parku v Rimavskej Sobote by sa malo začať v druhom štvrťroku 2023. Posun termínu môžu spôsobiť zmeny v projekte v dôsledku požiadaviek potencionálneho investora. Pre TASR to uviedla štátna spoločnosť MH Invest.



"V tejto dobe prebieha dokončovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Dokumentácia sa pripomienkuje a konzultuje s budúcimi zhotoviteľmi, najmä spoločnosťou Stredoslovenská distribučná a Slovenským plynárenským priemyslom. Rovnako v súbehu prebieha konanie posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré by malo byť ukončené v prvom kvartáli 2023 právoplatným rozhodnutím," priblížila MH Invest.



Projektová dokumentácia by mala byť spoločnosti MH Invest odovzdaná v prvom štvrťroku 2023. Nasledovať bude podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a pripomienkové konanie dotknutých orgánov. Začiatok výstavby priemyselného parku je naplánovaný na druhý kvartál 2023.



Nový priemyselný park plánuje štát vybudovať v severnej časti Rimavskej Soboty na ploche viac ako 80 hektárov. Podľa rezortu hospodárstva by tam malo vzniknúť približne 500 pracovných miest. Pôvodne odhadované náklady na prípravu technickej infraštruktúry pre priemyselný park predstavovali takmer desať miliónov eur bez DPH.



"Položkový rozpočet, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a ktorý je už detailný, bude pravdepodobne vyšší oproti predpokladaným nákladom na výstavbu priemyselného parku v Rimavskej Sobote. Presnejšie sumy vzhľadom na to, že nie je odovzdaná finálna verzia dokumentácie, ešte nie sú definitívne známe, ale počítame so zvýšením nákladov na úrovni inflácie v stavebnom sektore," skonštatovala MH Invest.